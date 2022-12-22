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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке ранены Рогозин и "глава правительства ДНР"

22.12.2022 08:00
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В оккупированном Донецке ранены Рогозин и "глава правительства ДНР"

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получили ранения в Донецке якобы после обстрела ВСУ. Об этом сообщают РосСМИ.
"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сообщил помощник Рогозина.
В свою очередь пресс-секретарь "премьера ДНР" Мина Ахвердиева, сообщила что "Виталий Хоценко ранен при обстреле гостиницы в Донецке, угрозы жизни нет".



Теги: Донецк, Донбасс, ранение, Дмитрий Рогозин
 
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