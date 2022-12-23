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За сутки на Донетчине российские оккупанты убили четверых гражданских
23.12.2022 10:00
За четверг, 22 декабря, российские войска убили четверых мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Сообщается, что два человека погибли в Часовом Яру и два - в Бахмуте, еще семь человек в области получили ранения в течение суток.
Теги: Донбасс, обстрелы, погибшие
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