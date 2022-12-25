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Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску
25.12.2022 17:00
Российские оккупационные войска ударили тремя ракетами по Краматорску, сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но - и это главное - обошлось без человеческих жертв", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Краматорск, оккупанты, ракетный удар
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