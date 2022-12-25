Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску

25.12.2022 17:00

Российские оккупационные войска ударили тремя ракетами по Краматорску, сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но - и это главное - обошлось без человеческих жертв", - говорится в сообщении.