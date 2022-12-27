Командующий Восточной группировкой посетил передовую

27.12.2022 17:00

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил подразделения, которые выполняют боевые задания на фронте. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что генерал-полковник пообщался с военными и заслушал проблемные вопросы, которые требуют срочного решения. Также Сырский дал практические рекомендации по эффективному отражению вражеских атак.

"Благодаря героизму и титаническим усилиям наших защитников крепость Бахмут держится. Несмотря на высокую концентрацию сил врага, ему уже который месяц не удается взять город штурмом", - подчеркнули в Сухопутных войсках.