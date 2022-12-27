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Архив - Донецкая область

Командующий Восточной группировкой посетил передовую

27.12.2022 17:00
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Командующий Восточной группировкой посетил передовую

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил подразделения, которые выполняют боевые задания на фронте. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что генерал-полковник пообщался с военными и заслушал проблемные вопросы, которые требуют срочного решения. Также Сырский дал практические рекомендации по эффективному отражению вражеских атак.
"Благодаря героизму и титаническим усилиям наших защитников крепость Бахмут держится. Несмотря на высокую концентрацию сил врага, ему уже который месяц не удается взять город штурмом", - подчеркнули в Сухопутных войсках.



Теги: визит, ВСУ, фронт, командующий
 
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