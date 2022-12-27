В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек

27.12.2022 15:00

В оккупированной Макеевке Донецкой области ночью застрелили восемь человек, в том числе троих детей. Об этом в Телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на свои источники.

"Утром оккупационная полиция сообщила о раскрытии по "горячим следам" и задержании вроде бы подозреваемого местного жителя, который просто хотел украсть автомобиль.

Но. Это откровенная ложь и оккупанты не говорят кучу деталей. Сознательно.

Во-первых, убийство носило откровенно националистический характер. Убитая семья – ромской национальности.

Во-вторых, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкой дистанции.

Все публичные источники Макеевки сообщали (фактически прямо называли), что преступление совершено военными. Относительно "Вагнера" логическое предположение, но только предположение.

Потратив почти ночь на мониторинг публичных источников и работы с инсайдерами с нашей командой, можем утверждать, что действительно убийство имело место и совершенно несколькмим нелюдями в военной форме. Однако уже по богатому опыту Мариуполя в оккупации, россияне как всегда покрывают преступление россиян", - отметил он.