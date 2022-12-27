- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек15:00
- В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ДНР" запретили вывоз металлолома11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В Лимане задержали информатора оккупантов11:00
- За сутки на Донетчине российские оккупанты убили четверых гражданских10:00
В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек
В оккупированной Макеевке Донецкой области ночью застрелили восемь человек, в том числе троих детей. Об этом в Телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на свои источники.
"Утром оккупационная полиция сообщила о раскрытии по "горячим следам" и задержании вроде бы подозреваемого местного жителя, который просто хотел украсть автомобиль.
Но. Это откровенная ложь и оккупанты не говорят кучу деталей. Сознательно.
Во-первых, убийство носило откровенно националистический характер. Убитая семья – ромской национальности.
Во-вторых, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкой дистанции.
Все публичные источники Макеевки сообщали (фактически прямо называли), что преступление совершено военными. Относительно "Вагнера" логическое предположение, но только предположение.
Потратив почти ночь на мониторинг публичных источников и работы с инсайдерами с нашей командой, можем утверждать, что действительно убийство имело место и совершенно несколькмим нелюдями в военной форме. Однако уже по богатому опыту Мариуполя в оккупации, россияне как всегда покрывают преступление россиян", - отметил он.
Теги: Донбасс, семья, Макеевка, убийство
- Судьбу конституционной реформы будет решать донецкий судья
- Мэр возглавил партийную организацию
- Алексей Кузнецов не хочет стандартной свадьбы
- В Макеевке испугались низкой явки и хотели "ловить" избирателей по домам
- Ющенко считает взрывы в Макеевке "гнилой бытовухой" и разгулом криминала
- Ничего святого! В день Пасхи житель Макеевки убил отчима
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек15:00
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины13:00
- В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ДНР" запретили вывоз металлолома11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Укрпочта возобновила доставку соцвыплат на деоккупированных территориях Луганщины15:00
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек15:00
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины13:00
- "Укрзализныця" назначила семь "новогодних" рейсов11:00
- В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Минэнерго дали прогноз по электроснабжению на Новый год08:00
- 1 января стартует программа бесплатной замены ламп накаливания на LED17:00
- Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях в шести регионах15:00
- В ГУР оценили запасы оставшихся у РФ ракет 13:00
- В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь11:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- В Минреинтеграции рассказали о правилах проверок переселенцев
- В Укрэнерго сообщили о прекращении работы одной из электростанций
- Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску
- В "ДНР" запретили вывоз металлолома
- В Киеве задержали владельца ломбардов "ДНР"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях в шести регионах