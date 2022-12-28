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Архив - Донецкая область

В Славянске возобновляет работу ПУМБ

28.12.2022 15:00
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В Славянске возобновляет работу ПУМБ

В Славянске возобновляет работу Первый украинский международный банк (ПУМБ). Об этом сообщает ВГА Славянска.
"Отделение ПУМБ на ул. Свободы 6, будет работать с 8:30 до 17:30. Перерыв - с 12:30 до 13:30. Выходные - суббота и воскресенье. О загрузке банкомата будет сообщаться дополнительно", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, ПУМБ
 
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