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В Славянске возобновляет работу ПУМБ
28.12.2022 15:00
В Славянске возобновляет работу Первый украинский международный банк (ПУМБ). Об этом сообщает ВГА Славянска.
"Отделение ПУМБ на ул. Свободы 6, будет работать с 8:30 до 17:30. Перерыв - с 12:30 до 13:30. Выходные - суббота и воскресенье. О загрузке банкомата будет сообщаться дополнительно", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Славянск, ПУМБ
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