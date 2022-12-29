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Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Покровский район Донетчины
В Покровский район Донецкой области, который находится под постоянными обстрелами российской армии, доставлен груз гуманитарной помощи от фонда Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
"Донетчина остается самой горячей точкой на карте Украины. Чтобы помочь людям, проживающим в прифронтовых населенных пунктах региона, фонд Рината Ахметова направил в область очередной гуманитарный груз. Около двух тысяч продуктовых наборов от фонда были распределены среди самых нуждающихся жителей Покровского района, который ежедневно подвергаются обстрелам", - говорится в сообщении.
Каждый набор состоит из самых необходимых продуктов: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
В фонде уточнили, что всего с начала полномасштабной войны передали более 148 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области, а также временно эвакуированных из региона граждан.
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Покровский район, фонд Рината Ахметова
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