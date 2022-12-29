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Архив - Донецкая область

Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы

29.12.2022 12:00
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Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы

По приговору суда 10 лет за решеткой проведет личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина. Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.
По данным следствия, именно по его поручению вражеский приспешник пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. Также передавал врагу локацию местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры.
Установлено, что на бывшего "министра обороны "ДНР" он вышел при помощи запрещенной соцсети "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения. Там предложил Стрелкову свою "помощь" в войне против Украины. Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял по собственному аккаунту электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.
Сотрудники СБУ задержали его в результате спецоперации в прифронтовых районах региона в мае этого года.
По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным за ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы.



Теги: суд, приговор, информатор, Стрелков
 
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