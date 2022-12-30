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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»

30.12.2022 12:00
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В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»

В оккупированном Донецке под обстрел попала гостиница "Виктория". Об этом сообщают в соцсетях.
Гостиничный комплекс расположен на проспекте Мира, вблизи стадиона "Донбасс Арена". Здания на территории комплекса получили значительные повреждения.
О пострадавших не сообщается. Утром коммунальщики приступили к уборке стекла и элементов конструкции возле гостиницы.



Теги: Донецк, Донбасс, отель, Донбасс Арена, обстрел
 
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