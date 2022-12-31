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Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины
Двое жителей Донецкой области, которые передавали окупантам информацию о позициях ВСУ, проведут более 5 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Прокуроры доказали, что в августе и сентябре женщина и мужчина передавали через мессенджер на номера российских мобильных операторов текстовые сообщения и скриншоты Google Maps с координатами мест расположения и перемещения личного состава и техники ВСУ.
Женщина присылала данные о дислокации украинских защитников на территории городов Краматорска и Славянска, а мужчина - Белозерска и Доброполья.
Суд признал жителей г. Краматорска и г. Белозерска виновными в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Женщине назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев за решеткой, а мужчине - 6 лет лишения свободы.
Теги: суд, приговор, информатор, оккупанты
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