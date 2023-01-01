Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

01.01.2023 09:00

За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа – Донецкой. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении обстреляны Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское на Харьковщине и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва на Луганщине и Червонопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них – Спирное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник не прекращает обстреливать Временку, Большую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское в Донецкой области.