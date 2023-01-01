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Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута
Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины, Виталий Кличко встретил Новый год с украинскими защитниками на Востоке Украины – в Бахмуте. Видео и приветствие из Бахмута Кличко обнародовал на своих страницах в социальных сетях.
"Наши воины защищают украинцев днем и ночью, в будни и по праздникам, в дождь и снег. И встречают Новый год в боевых условиях. Уставшие, с желанием выспаться, обнять в праздники близких, от которых они далеко. Но – несокрушимы и решительны.
Бойцы пригласили меня встретить Новый год с ними. Поехал поддержать, поблагодарить, отвезти помощь снаряжением. И подарить небольшую культурную программу для поддержки боевого духа. Шлем вам поздравления из Бахмута. С победным 2023 годом!
Слава Украине! Слава ее героям!", – подчеркнул Виталий Кличко.
Теги: Донбасс, Виталий Кличко, Новый год, Бахмут
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