Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута

01.01.2023 08:00

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины, Виталий Кличко встретил Новый год с украинскими защитниками на Востоке Украины – в Бахмуте. Видео и приветствие из Бахмута Кличко обнародовал на своих страницах в социальных сетях.

"Наши воины защищают украинцев днем и ночью, в будни и по праздникам, в дождь и снег. И встречают Новый год в боевых условиях. Уставшие, с желанием выспаться, обнять в праздники близких, от которых они далеко. Но – несокрушимы и решительны.

Бойцы пригласили меня встретить Новый год с ними. Поехал поддержать, поблагодарить, отвезти помощь снаряжением. И подарить небольшую культурную программу для поддержки боевого духа. Шлем вам поздравления из Бахмута. С победным 2023 годом!

Слава Украине! Слава ее героям!", – подчеркнул Виталий Кличко.