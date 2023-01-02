ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке

02.01.2023 09:00

В оккупированной Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь было уничтожено около 400 оккупантов, еще около 300 - ранены. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

Отмечается, что удар был нанесен по скоплению мобилизованных россиян, которых расположили в здании профтехучилища №19 (улица Кремлевская, 48).

"В результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами", пренебрежения мер безопасности, курения в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов", – говорится в сообщении.

В российских пабликах появляются подтверждения удара. Отмечается, что удар был нанесен из Himars, а здания училища больше не существует.