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Архив - Донецкая область

ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке

02.01.2023 09:00
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ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке

В оккупированной Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь было уничтожено около 400 оккупантов, еще около 300 - ранены. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.
Отмечается, что удар был нанесен по скоплению мобилизованных россиян, которых расположили в здании профтехучилища №19 (улица Кремлевская, 48).
"В результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами", пренебрежения мер безопасности, курения в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов", – говорится в сообщении.
В российских пабликах появляются подтверждения удара. Отмечается, что удар был нанесен из Himars, а здания училища больше не существует.



Теги: Макеевка, уничтожение, ВСУ, оккупанты, база
 
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