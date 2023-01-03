Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

03.01.2023 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области; Раздоловка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Новомлинск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спирное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Временка Донецкой области.