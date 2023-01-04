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РФ признала гибель 89 оккупантов в Макеевке
04.01.2023 12:00
Министерство обороны РФ сообщило, что в результате ракетной атаки по скоплению оккупантов в Макеевке погибли 89 человек. Об этом заявил первый заместитель начальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Он отметил, что среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Причиной массовой ликвидации оккупантов в Макеевке россияне назвали «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».
Теги: Россия, Донбасс, Макеевка, уничтожение, оккупанты
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