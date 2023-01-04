РФ признала гибель 89 оккупантов в Макеевке

04.01.2023 12:00

Министерство обороны РФ сообщило, что в результате ракетной атаки по скоплению оккупантов в Макеевке погибли 89 человек. Об этом заявил первый заместитель начальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Он отметил, что среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Причиной массовой ликвидации оккупантов в Макеевке россияне назвали «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».