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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них - Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крохмальное на Харьковщине и Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 40 населенных пунктов. В частности это - Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка в Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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