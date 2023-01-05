Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

05.01.2023 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них - Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крохмальное на Харьковщине и Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 40 населенных пунктов. В частности это - Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка в Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх