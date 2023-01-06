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Архив - Донецкая область

Центр Курахово подвергся обстрелу

06.01.2023 15:00
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Центр Курахово подвергся обстрелу

Утром 6 января российские оккупанты обстреляли центр Курахово Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Россияне обстреляли центр города, попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом. Также повреждено отделение местной больницы — там, по предварительной информации, есть 1 раненый человек".



Теги: Донбасс, Курахово, обстрел, больница
 
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