Центр Курахово подвергся обстрелу

06.01.2023 15:00

Утром 6 января российские оккупанты обстреляли центр Курахово Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Россияне обстреляли центр города, попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом. Также повреждено отделение местной больницы — там, по предварительной информации, есть 1 раненый человек".