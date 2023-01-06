Метинвест отправил партию мобильных укрытий защитникам Авдеевки

06.01.2023 08:00

Бойцы Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении получили первые пять мобильных укрытий из общей партии в десять единиц от компании Метинвест. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Два укрытия уже работают на Авдеевском направлении. Еще три мы получили сегодня и сразу будем их устанавливать. Также мы знаем, что Метинвест производит для нашей бригады еще пять штук. Это не закроет весь участок фронта, который мы держим в Авдеевском направлении, но защитит наших ребят и поможет им справиться с боевыми задачами", - цитирует пресс-служба компании бойца ВСУ Анатолия Зинченко.

В Метинвесте добавили, что конструкции собирают из волнистой стали по усовершенствованному проекту с учетом нужд военных. Такие укрытия легко устанавливаются и разбираются для транспортировки и перемещения на другие позиции.

"Во-первых, каждый такой блиндаж ускоряет строительство укрытий в полевых условиях. Во-вторых, такое сооружение очень надежно, оно выдерживает даже снаряды 155 мм. В-третьих, бойцам внутри удобно. Одновременно там может разместиться до 30 человек", - рассказал Зинченко.

В свою очередь, передачу укрытий прокомментировал операционный директор группы Метинвест Александр Мироненко.

"Мы передаем одной из бригад, которые держат оборону вокруг города Авдеевка, мобильные блиндажи, чтобы обеспечить максимально надежную защиту от прилетов и обстрелов вражеской артиллерии. Блиндажи будут должным образом прикрыты и оборудованы, чтобы у наших воинов был максимальный комфорт и защита во время отдыха и каких-то бытовых дел на линии столкновения", - сказал он.