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Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием

14.07.2019 13:19
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Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием

Учены упустили момент, когда смертоносная Нибиру поглотила Венеру.

Как утверждают уфологи, планета Х теперь находится на месте уничтоженной Венеры, скрываясь за остатками атмосферы.

Один ученый утверждает, что это случилось еще в далеком 1985 году: «Судя по всему, катастрофа произошла примерно в 1985 году, когда состоялся последний полет зонда на Венеру, и когда были получены последние данные с этой планеты, как ни странно после этого любые полеты к Венере были прекращены, а исследования остановлены»

Также уфолог считает, что власти скрывают от нас что именно находится на месте Венеры на самом деле.

«Удивительно, что такой багаж накопленных данных не был использован, возможно, это потому, что правительство понимало – исследовать больше нечего, а высадка на планету Х крайне рискованное занятие. Сама же атмосфера Венеры не просматривается и служит отличным прикрытием для «пожирателя»», — сказал он.

Возможно последняя фотография поверхности Венеры.

Эксперты астрономического сообщества указываю, что кроме маскировочных свойств, оболочка Венеры, служит и щитом для Нибиру. Как известно, атмосфера второй планеты солнечной системы имеет сильнейшее давления и состоит из газов, которые создают смертельные условия для всего живого.

Именно поэтому для космонавтов и ученых изучение данной планета является практически невозможным.

Источник : https://politeka. 




Теги: Донбасс, ученые, Земля, открытие, Венера, Нибиру
 
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