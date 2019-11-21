Тестовая версия ракеты Space X взорвалась во время испытаний

21.11.2019 17:43

Тестовая версия ракеты компании SpaceX Starship, частично взорвалась во время наземных испытаний в Техасе. Прямые трансляции, созданные местными космическими энтузиастами, зафиксировали этот сбой в режиме реального времени сегодня днем.

Взрыв произошел, когда SpaceX, проводила тесты с космическим кораблем на испытательном полигоне компании в Бока Чика, штат Техас. Местные прямые трансляции показывали, что Starship периодически выпускал газ в течение дня, что указывало на то, что проводились испытания.

"Цель сегодняшнего испытания состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным. Не было никаких травм, и это не серьезный удар", - заявил представитель компании SpaceX порталу The Verge.

Этот прототип предназначался для тестирования конструкции космического корабля, над которым компания работает, чтобы перевозить грузы и людей в дальний космос, например на Луну и Марс. Фактически, это тот же самый корабль, который генеральный директор SpaceX Илон Маск продемонстрировал журналистам в сентябре. В то время он утверждал, что тестовый корабль мог совершать полеты на малых высотах в течение следующих нескольких месяцев и что некоторые версии звездолета могут оказаться орбиты Земли в течение шести месяцев.

Теперь этот график почти наверняка сместится. После взрыва Маск указал в Twitter, что SpaceX больше не будет летать на этом конкретном прототипе и вместо этого будет проводить летные испытания с более современной моделью, которую компания собиралась построить.

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