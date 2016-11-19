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Битва на льду: "Донбасс" уступил "Анже"

19.11.2016 16:39
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Битва на льду: "Донбасс" уступил "Анже"

В первом матче третьего раунда Континентального кубка украинский ХК "Донбасс" минимально уступил французскому ХК "Анже".

С первых минут встречи дончане будто напомнили оппонентам, что являются единственными обладателями Континентального кубка среди участников группы D. И начали действительно по-чемпионски. Номинальные хозяева не позволяли сопернику продохнуть, регулярно нагружая работой вратаря "Анже". И под занавес первого отрезка количество бросков в створ справедливо переросло в качество. Рамазанов и Безуглый разогнали атаку, а Игорь Шаманский эффектно завершил ее результативным попаданием в цель – 1:0.
Как сообщает пресс-служба ХК "Донбасс", по-настоящему напряженным выдался второй период. "Анже" не только удалось перехватить инициативу, но и забить дважды. Примечательно, что к обеим шайбам "филинов" свою клюшку приложил лучший снайпер команды в Магнус лиге – Габори. Сначала он ассистировал Лакройксу, а затем Фрекону. Концовка же второго отрезка прошла по сценарию первого – когда до перерыва оставалось чуть меньше 20 секунд дончане забили во второй раз. Фантастический бросок от синей линии удался Александру Победоносцеву. Голкипер Лео Бертей перед броском капитана был бессилен – 2:2.
Во второй раз выйти вперед "трехцветным" повезло в дебюте заключительного отрезка. В своей зоне оступился Безуглый, а Лессард, продемонстрировав свою технику, реализовал тет-а-тет с Царегородцевым – 2:3.
"Донбасс" Украина – "Анже" Франция – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1).
Шайбы: 1:0 Шаманский (Безуглый, Рамазанов), 19:13, 1:1 Лакроикс (Габори), 30:27, 1:2 Фрекон (Габори, Бахан), 33:22, 2:2 Победоносцев, 39:44, 2:3 Лессард, 42:44.



Теги: спорт, хоккей, ХК Донбасс
 
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