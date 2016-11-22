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ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН МАТЧ НАПОЛИ - ДИНАМО: РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ

22.11.2016 17:29
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ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН МАТЧ НАПОЛИ - ДИНАМО: РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ

В среду, 23 ноября, киевское "Динамо" сыграет важнейший матч против "Наполи" в пятом туре Лиги чемпионов.

ONLINE.UA проведет онлайн-трансляцию из Неаполя. Начало матча — 21:45. 

В эфире украинского ТВ матч покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Также матч покажет телеканал "Матч! Футбол 2".

"Динамо" набрало в четырех турах только одно очко. Но у киевлян остаются призрачные шансы на выход из группы. Нужно обыгрывать "Наполи" и "Бешикташ" и надеяться, что то же проделает и "Бенфика".

Напомним, в первом туре "Динамо" дома уступило "Наполи" со счетом 1:2.

В Италии у "Динамо" вообще печальная статистика. Всего одна победа в 10-ти матчах, да и та техническая (3:0 с "Ромой"). Трижды динамовцы играли на Апеннинах вничью и шесть раз проиграли.

 Источник: news.online.ua.



Теги: Украина, Донбасс, спорт, футбол, игра, матч, Неаполь
 
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