Украина сыграет с Италией и Германией на Евробаскете-2017

22.11.2016 21:40

В Стамбуле состоялась жеребьевка чемпионата Европы-2017 по баскетболу, который пройдет в четырех странах.

Как сообщает ONLINE.UA, сборная Украины попала в группу B, матчи которой пройдут в израильском Тель-Авиве.

Соперники сборной Украины — Израиль, Литва, Грузия, Италия и Германия.

Состав всех групп Евробаскета-2017



