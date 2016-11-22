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Украина сыграет с Италией и Германией на Евробаскете-2017

22.11.2016 21:40
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Украина сыграет с Италией и Германией на Евробаскете-2017

В Стамбуле состоялась жеребьевка чемпионата Европы-2017 по баскетболу, который пройдет в четырех странах.

Как сообщает ONLINE.UA, сборная Украины попала в группу B, матчи которой пройдут в израильском Тель-Авиве.

Соперники сборной Украины — Израиль, Литва, Грузия, Италия и Германия. 

Состав всех групп Евробаскета-2017




Теги: Донбасс, спорт, баскетбол, Чемпионат Европы, Тель-Авив
 
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