Ямайский боксер выбросил "белый флаг": уверенная победа украинца Ломаченко (ВИДЕО)

27.11.2016 08:35

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) украинский боец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) сегодня сумел победить ямайца Николаса Уолтерса (26-1-1, 21 КО) и защитить пояс мирового чемпиона по версии WBO во втором полулегком весе. Противник украинца вынужден был выбросить белое полотенце, что означало однозначную капитуляцию.



Вот как описывает этот бой ZN.UA:



"В Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко против ямайца Николаса Уолтерса. Украинец одержал уверенную победу и сумел защитить свой пояс.

Уже в концовке первого раунда Ломаченко нанес несколько мощных комбинаций, после чего преимущество оставалось за украинцем, который контролировал центр ринга и постепенно пробивал защиту оппонента.

Уолтерс со временем начал использовать апперкот, но сила ударов претендента не стала проблемой для чемпиона.

В седьмом раунде Ломаченко владел уже подавляющим преимуществом и регулярно прижимал претендента к канатам. В перерыве перед восьмым раундом Уолтерс сообщил рефери, что продолжать бой не будет, что означало победу украинца техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получит за выход на ринг один миллион долларов, тогда как его оппонент заработает всего 300 тысяч долларов.

Таким образом, в активе Ломаченко уже семь побед, из которых 5 - нокаутом, при одном поражении. Уолтерс в противостоянии с украинцем потерпел первую неудачу в карьере".