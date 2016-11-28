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Украинская легкоатлетка выиграла полумарафон на Мартинике

28.11.2016 16:17
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Украинская легкоатлетка выиграла полумарафон на Мартинике

Михайлова смогла преодолеть дистанцию чуть больше чем за 1 час 20 минут, сообщает unian.net.

Украинка Дарья Михайлова выиграла международный полумарафон Semi Marathon International de Fort de France, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины. Соревнования состоялись на острове Мартиника.

Дистанцию 21,097 км Михайлова преодолела за 1:20.03 час. Француженку Аделин Рош, которая финишировала второй, она опередила на 1.22 мин.

Ранее, в ноябре Михайлова была второй на международных соревнованиях в Морле с личным рекордом в беге на 10 км и выиграла международные соревнования по кроссу в Ренне.

Вместе с тем, Олеся Дидоводюк финишировала третьей на международных соревнованиях по кроссу Cross International Hubert Andre, которые произошли в Кармо, (Франция). Дидоводюк пробежала 3810 метров за 13.11 мин. Победительницей стала Кенза Дамани-Тифахи из Алжира (12.42 мин).



Теги: Украина, Донбасс, спорт, легкая атлетика
 
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