Роналдиньо и Рикельме могут сыграть за "Шапекоэнсе", футболисты которого погибли в авиакатастрофе

01.12.2016 19:05

Фанаты со всего мира просят игроков поддержать бразильский клуб в сложный период.



Футбольные фанаты с всего мира уговаривают бразильскую звезду Роналдиньо и аргентинскую – Хуана Романа Рикельме, продолжить свои выступления в клубе "Шапекоэнсе", игроки которого недавно попали в авиакатастрофу. Об этом сообщает iSport.ua.

В социальных сетях распространяются записи с специальными хэштегами, призывающие игроков, которые уже закончили карьеру, вернуться в большой спорт. Фанаты просят игроков поддержать клуб в сложный период.

Различными инсайдерами уже сообщается, что и Рикельме, и Роналдиньо всерьез рассматривают возможность сыграть за бразильский клуб, и скорее всего примут это предложение.



Напомним, что Рикельме последний раз выходил на поле в футболке профессионального клуба в 2014 году, когда играл за "Аргентинос Хуниорс". Роналдиньо не играл с тех пор, как провел семь встреч за "Флуминенсе".

Добавим, что 11 декабря "Шапекоэнсе" должны провести заключительный поединок чемпионата Бразилии.





Источник: unian.net.