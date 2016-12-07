ФИФА определилась с кандидатами

07.12.2016 15:50

Международная федерация футбола опубликовала списки номинантов на престижные награды года.

Главная новинка - это как раз возврат к старому. В этом году завершился пятилетний контракт между ФИФА и французским изданием «Франс Футбол» на совместное определение обладателя «Золотого мяча» лучшего футболиста мира. Стороны решили не продлевать сотрудничество, так что трофеи снова «раздвоились»: еженедельник продолжит свою историю приза, ведущую начало с 1956 года, а ФИФА - свою, стартовавшую в 1991-м.

Правда, есть и действительно новшество. Если ранее «лучшего в мире» выбирали капитаны и тренеры национальных команд, то теперь им будет предоставлена только половина «бюллетеней» - вторая половина голосов будет разделена между участниками онлайн-голосования на сайте ФИФА и группой из представителей СМИ со всего мира.

Правила новые, а претенденты прежние: в тройку кандидатов на звание «самого-самого» традиционно вошли форвард «Барселоны» Лионель Месси и его «коллега» из мадридского «Реала» Криштиану Роналдо. Именно эта «парочка» не выпускает из своих рук «золотые мячи» на протяжении последних восьми лет: в 2008, 2013, 2014 годах трофей получал португалец, в 2009-12 и 2015 - аргентинец. Конкуренцию «узурпаторам» в нынешнем году попытается составить нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

По такой же схеме пройдёт голосование за лучшего тренера планеты уходящего года. В тройку финалистов вошли: Фернанду Сантуш, приведший сборную Португалии к триумфу на чемпионате Европы; Зинедин Зидан, завоевавший с «Реалом» Кубок европейских чемпионов; Клаудио Раньери, под руководством которого скромный «Лестер» сенсационно выиграл чемпионат Англии.

Самым длинным, понятное дело, получился «короткий лист» претендентов на попадание в «сборную мира» по итогам 2016 года. Более чем 25 тысячам профессиональных футболистов из 75 стран мира, которые примут участие в голосовании, предстоит выбрать 11 членов «дрим тим» из 55 кандидатов. А выбирать будет трудно, поскольку каждый из номинантов в футболе «звезда» и яркая личность. Ну вот попробуйте сами сократить на 80 процентов этот список:

Вратари: Браво («Манчестер Сити»), Буффон («Ювентус»), Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Навас («Реал»), Нойер («Бавария»).

Защитники: Алаба, Дж.Боатенг, Хуммельс, Лам (все - «Бавария»), Альба, Маскерано, Пике (все - «Барселона»), Орье, Давид Луис, Тьяго Силва (все - «ПСЖ»), Бельерин («Арсенал»), Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес (все - «Ювентус»), Карвахаль, Марсело, Пепе, Серхио Рамос, Варан (все - «Реал»), Годин («Атлетико»).

Полузащитники: Хаби Алонсо, Арт.Видаль (оба - «Бавария»), Бускетс, Иньеста, Ракитич (все - «Барселона»), Де Брюйне, Давид Силва (оба - «Манчестер Сити»), Э.Азар, Канте (оба - «Челси»), Кроос, Модрич (оба - «Реал»), Озил («Арсенал»), Пайет («Вест Хэм»), Погба («Манчестер Юнайтед»), Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Агуэро («Манчестер Сити»), Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду (все - «Реал»), Дибала, Игуаин (оба - «Ювентус»), Гризманн («Атлетико»), Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Левандовский, Т.Мюллер («Бавария»), Месси, Неймар, Луис Суарес (все - «Барселона»), Алексис Санчес («Арсенал»), Варди («Лестер»).

Любопытно, что в этом списке ровно 11 представителей «Реала» причем всех амплуа, так что теоретически сборная мира может получиться только из игроков Королевского клуба. Всего двух футболистов для такой «суперкоманды» не хватает «Баварии».

Объявление победителей и «раздача слонов» состоится на традиционной гала-церемонии, которая пройдёт 9 января будущего года в Цюрихе.

Юрий ОКУНЬ.