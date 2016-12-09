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С кем "Шахтер" сыграет в плей-офф Лиги Европы: известны потенциальные соперники
Завершился групповой турнир Лиги Европы, по итогам которого стали известны все участники 1/16 финала турнира.
Как сообщает ONLINE.UA, донецкий "Шахтер" уверенно выиграл группу H, набрав максимум очков. "Горняки" будут в числе "сеянных" команд.
Соперником "Шахтера" будет один из следующих клубов:
"Манчестер Юнайтед" Англия
"Легия" Варшава, Польша
"Боруссия" Менхенгладбах, Германия
"Вильярреал" Испания
АЗ Алкмаар, Нидерланды
"Андерлехт" Брюссель, Бельгия
"Астра" Джурджу, Румыния
"Лудогорец" Разград, Болгария
"Олимпиакос" Пирей, Греция
ПАОК Салоники, Греция
"Сельта" Виго, Испания
"Хапоэль" Бэер-Шева, Израиль
"Атлетик" Бильбао, Испания или "Генк" Бельгия
В группе F матч "Сассуоло" — "Генк" перенесен на сегодня из-за тумана.
Если бельгийцы наберут очки, то выиграют группу. В противном случае, будут вторыми.
Отметим, что "Гент", "Краснодар" и "Ростов" не могут быть соперниками "горняков" в 1/16 финала. Бельгийцы играли в одной группе с "Шахтером", а украинские и российские клубы УЕФА разводит в еврокубках. Жеребьевка состоится в понедельник, 12 декабря. Первые матчи пройдут 16 февраля, а ответные встречи запланированы на 23 февраля.
Источник: news.online.ua.
Теги: Донбасс, футбол, Лига Европы
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