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Выиграй смартфон от ХК «Донбасс» и сети магазинов «ЖЖУК»

09.12.2016 21:57
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Выиграй смартфон от ХК «Донбасс» и сети магазинов «ЖЖУК»

Хоккейный клуб "Донбасс" совместно с сетью магазинов гаджетов "ЖЖУК" объявляют о старте масштабного и уникального розыгрыша смартфона Samsung Galaxy A5.

Для участия в розыгрыше по-настоящему ценного приза необходимо выполнить три простых условия:

1. Быть подписчиком официальных сообществ ХК "Донбасс" в Facebook и магазина гаджетов "ЖЖУК" в Facebook.

2. Под постом с условиями конкурса оставить комментарий: "Хочу смартфон от ХК "Донбасс" и магазина "ЖЖУК".

3. Сделать "репост" записи с условиями конкурса и не удалять его со своей страницы до конца розыгрыша.

Победителя конкурса – счастливого обладателя смартфона от ХК "Донбасс" и сети магазинов "ЖЖУК" определит сервис random.org. Розыгрыш продлиться с 1-го по 27 декабря.

Результаты будут оглашены 28 декабря 2016 на официальном сайте ХК "Донбасс" и официальном сообществе клуба в социальной сети Facebook.

 

Источник: http://hcdonbass.com/

 

Пресс-служба ХК «Донбасс»



Теги: Донбасс, спорт, хоккей, смартфон, розыгрыш
 
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