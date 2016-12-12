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Футбол: Роналду не посетит церемонию вручения "Золотого мяча"

12.12.2016 10:38
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Футбол: Роналду не посетит церемонию вручения "Золотого мяча"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не примет участия в сегодняшней церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже.

 

31-летний капитан сборной Португалии сегодня утром прилетел в Японию вместе с командой для выступления на чемпионате мира среди клубов.

Ожидается, что именно Роналду получит "Золотой мяч". Он появится в эфире или через телемост, или будет запущен отснятый ранее материал.

Сообщалось, что игрок уже провел фотосессию в Мадриде в четверг. С ней связывают и новую прическу Роналду, который выкрасил часть волос в золотой цвет.

Обладатель "Золотого мяча" будет объявлен сегодня в 21:00.

На награду также претендуют Лионель Месси ("Барселона") и Антуан Гризманн ("Атлетико").

 

Источник: 112.ua.



Теги: Донбасс, спорт, футбол
 
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