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Харьков примет финал Кубка Украины

12.12.2016 17:20
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Харьков примет финал Кубка Украины

Базовая дата проведения главного матча турнира – 6 июня

Финал кубка Украины сезона 2016/2017 годов пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Об этом на своей странице в Facebook сообщила Глава харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Напомним, в 1/2 финала уже вышли "Николаев" и "Днепр", а матчи "Нефтяник" – "Динамо" и "Полтава" – "Шахтер" перенесли на весну.

Базовая дата проведения главного матча турнира – 6 июня.

Ранее ФИФА и УЕФА разрешили проводить в городе международные матчи.

В текущем сезоне стадион "Металлист" принял два матча донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины – против "Динамо" и "Карпат", а также товарищеский матч Украины против Сербии (2:0).

 

Источник: uafootball.segodnya.ua.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Харьков, финал
 
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