Кличко: Молодость против опыта – я готов к бою с Джошуа

12.12.2016 12:20

Украинский боксер Владимир Кличко (64-4, 53 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка за титул чемпиона IBF против британц.

29 апреля в Лондоне пройдет поединок, в котором Кличко попытается вернуть себе чемпионский пояс в противостоянии с непобедимым Энтони Джошуа.

По словам Владимира, он осознает силу своего соперника, и будет готов к этому бою.

«С нетерпением ожидаю этого поединка. Фанаты по всему миру уже прозвали его боем года», – сказал Кличко.

«Впервые за десять лет я являюсь претендентом, и мне предстоит бой с чемпионом, которого я считаю лучшим среди боксеров молодого поколения».

«Молодость против опыта – я готов к этому вызову», – подытожил Владимир.

В свою очередь Джошуа уже назвал этот бой самым крупным в своей боксерской карьере, а самого Кличко нарек «спортивной легендой».

Источник: korrespondent.net.