Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Кличко: Молодость против опыта – я готов к бою с Джошуа

12.12.2016 12:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кличко: Молодость против опыта – я готов к бою с Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко (64-4, 53 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка за титул чемпиона IBF против британц.

29 апреля в Лондоне пройдет поединок, в котором Кличко попытается вернуть себе чемпионский пояс в противостоянии с непобедимым Энтони Джошуа.

По словам Владимира, он осознает силу своего соперника, и будет готов к этому бою.

«С нетерпением ожидаю этого поединка. Фанаты по всему миру уже прозвали его боем года», – сказал Кличко.

«Впервые за десять лет я являюсь претендентом, и мне предстоит бой с чемпионом, которого я считаю лучшим среди боксеров молодого поколения».

«Молодость против опыта – я готов к этому вызову», – подытожил Владимир.

В свою очередь Джошуа уже назвал этот бой самым крупным в своей боксерской карьере, а самого Кличко нарек «спортивной легендой».

 

Источник: korrespondent.net.



Теги: Украина, Донбасс, спорт, бокс, Кличко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх