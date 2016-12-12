Лига Европы: "Шахтер" сыграет с "Сельтой" в плей-офф

12.12.2016 15:38

Донецкий "Шахтер" узнал имя соперника по 1/16 финала Лиги Европы.

В Швейцарии завершилась жеребьевка первой стадии плей-офф Лиги Европы, куда вышел донецкий "Шахтер". Донетчанам предстоит сыграть с "Сельтой" из Виго.

Атлетик (Испания) — АПОЕЛ (Кипр)

Легия (Польша) — Аякс (Нидерланды)

Андерлехт (Бельгия) — Зенит (Россия)

Астра (Румыния) — Генк (Бельгия)

Манчестер Юнайтед (Англия) — Сент-Этьенн (Франции)

Вильярреал (Испания) — Рома (Италия)

Лудогорец (Болгария) — Копенгаген (Дания)

Сельта (Испания) — Шахтер (Украина)

Олимпиакос (Греция) — Османлыспор (Турция)

Гент (Бельгия) — Тоттенхэм (Англия)

Ростов (Россия) — Спарта П (Чехия)

Краснодар (Россия) — Фенербахче (Турция)

Боруссия М (Германия) — Фиорентина (Италия)

АЗ (Нидерланды) — Лион (Франция)

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — Бешикташ (Турция)

ПАОК (Греция) — Шальке (Германия)

Добавим, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2017 года.

Источник: 112.ua.