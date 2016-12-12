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Лига Европы: "Шахтер" сыграет с "Сельтой" в плей-офф

12.12.2016 15:38
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Лига Европы: "Шахтер" сыграет с "Сельтой" в плей-офф

Донецкий "Шахтер" узнал имя соперника по 1/16 финала Лиги Европы.

В Швейцарии завершилась жеребьевка первой стадии плей-офф Лиги Европы, куда вышел донецкий "Шахтер". Донетчанам предстоит сыграть с "Сельтой" из Виго.

Атлетик (Испания) — АПОЕЛ (Кипр) 

Легия (Польша) — Аякс (Нидерланды) 
Андерлехт (Бельгия) — Зенит (Россия) 
Астра (Румыния) — Генк (Бельгия) 
Манчестер Юнайтед (Англия) — Сент-Этьенн (Франции) 
Вильярреал (Испания) — Рома (Италия) 
Лудогорец (Болгария) — Копенгаген (Дания) 
Сельта (Испания) — Шахтер (Украина) 
Олимпиакос (Греция) — Османлыспор (Турция) 
Гент (Бельгия) — Тоттенхэм (Англия) 
Ростов (Россия) — Спарта П (Чехия) 
Краснодар (Россия) — Фенербахче (Турция) 
Боруссия М (Германия) — Фиорентина (Италия) 
АЗ (Нидерланды) — Лион (Франция) 
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — Бешикташ (Турция) 
ПАОК (Греция) — Шальке (Германия) 

Добавим, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2017 года. 

 

Источник: 112.ua.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Лига Европы
 
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