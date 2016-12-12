Жеребьевка Лиги Европы: Сегодня "Шахтер" узнает соперника по плей-офф

12.12.2016 09:20

Жеребьевка Лиги Европы. Сегодня в Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой Украину представит донецкий "Шахтер". Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы начнется на 112.ua в 13:30, а смотреть прямую трансляцию жеребьевки можно на канале "Футбол 1".

32 команды, который стали победителями отборочных групп и заняли третьи места в Лиге Чемпионов, определят между собой пары первой стадии плей-офф турнира. Для этого всех участников разделят на две группы: сеянные и несеянные.

Сеяные: АПОЕЛ, "Аякс", "Бешикташ", "Генк", "Зенит", "Копенгаген", "Лион", "Османлыспор", "Рома", "Сент-Этьен", "Спарта", "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Фиорентина", "Шальке-04", "Шахтер" Донецк

Несеяные: "Алкмаар", "Андерлехт", "Астра", "Атлетик", "Боруссия" Менхенгладбах, "Вильяреал", "Гент", "Краснодар", "Легия", "Лудогорец", "Манчестер Юнайтед", "Олимпиакос", ПАОК, "Ростов", "Сельта", "Хапоэль" Беэр-Шева

В 1/16 финала не могут встретиться команды из одной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе. Другие ограничения будут обнародованы непосредственно перед жеребьевкой.

Добавим, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2017 года.

Источник: 112.ua.