- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Джеймс ДИГЕЙЛ: Бой Джошуа – Фьюри интереснее поединка Джошуа – Кличко12:55
- Црвена Звезда отказалась от Лукмана Аруны12:45
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- Межсезонье: До встречи в январе 20:18
- ФИФА наказала стадион сборной Чили19:10
- Витязь – Донбасс: превью матча 26-го тура16:48
- «Шахтер» не хочет больше оставаться донецким клубом16:10
- Роналду получит еще один приз14:10
- Раскрыт секрет, почему Криштиану Роналду не носит черные бутсы13:10
Жеребьевка Лиги Европы: Сегодня "Шахтер" узнает соперника по плей-офф
Жеребьевка Лиги Европы. Сегодня в Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой Украину представит донецкий "Шахтер". Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы начнется на 112.ua в 13:30, а смотреть прямую трансляцию жеребьевки можно на канале "Футбол 1".
32 команды, который стали победителями отборочных групп и заняли третьи места в Лиге Чемпионов, определят между собой пары первой стадии плей-офф турнира. Для этого всех участников разделят на две группы: сеянные и несеянные.
Сеяные: АПОЕЛ, "Аякс", "Бешикташ", "Генк", "Зенит", "Копенгаген", "Лион", "Османлыспор", "Рома", "Сент-Этьен", "Спарта", "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Фиорентина", "Шальке-04", "Шахтер" Донецк
Несеяные: "Алкмаар", "Андерлехт", "Астра", "Атлетик", "Боруссия" Менхенгладбах, "Вильяреал", "Гент", "Краснодар", "Легия", "Лудогорец", "Манчестер Юнайтед", "Олимпиакос", ПАОК, "Ростов", "Сельта", "Хапоэль" Беэр-Шева
В 1/16 финала не могут встретиться команды из одной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе. Другие ограничения будут обнародованы непосредственно перед жеребьевкой.
Добавим, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2017 года.
Источник: 112.ua.
Теги: Донбасс, спорт, футбол
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
- Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ15:25
- Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне 15:10
- Украина может отказаться от единого возраста выхода на пенсию14:55
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»