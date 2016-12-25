Хоккей, танец часиков и много-много подарков. ВИДЕО

25.12.2016 20:50

Пожалуй, лучшего места чем "Альтаир" для начала встречи Нового года и придумать то было сложно. Вы спросите об этом у болельщиков, присутствующих на вчерашнем празднике хоккея. И они наверняка ответят, что эмоции, полученные на дружковской Ледовой арене останутся с ними надолго.

Дарить праздничное настроение гостям "Альтаира", да и всем болельщикам, которые следили за ходом матча "Донбасс" – "Кривбасс" на телеканале XSPORT, начали хоккеисты, выдав по-настоящему боевую, упорную игру. А завершился поединок в пользу "Донбасса", который с начала ноября выдал 12-матчевую победную серию в чемпионате Украинской хоккейной лиги.

Гости "Альтаира" не покидали свои места и во время перерывов. Сначала с небольшим анонсом своей Новогодней программы выступили юные воспитанники ДЮСШ ХК "Донбасс" секции фигурного катания, подарив зрителям веселый и праздничный танец "Часики". А затем нападающий молодежной сборной Украины и "Донбасса" Ярослав Свищев огласил имена победителей уже традиционного розыгрыша подарков во время матчей. Из рук чемпиона Украины сезона-2015/16 счастливчики получили памятные призы с символикой донецкого клуба.

По окончанию встречи руководители ДЮСШ ХК "Донбасс" вручили сладкие подарки своим воспитанникам, которые учатся в спорт-классах города Дружковки, в рамках социального проекта, организованного благотворительным Фондом Бориса Колесникова совместно с хоккейным клубом "Донбасс". В их числе были и триумфаторы турнира в Беларуси – "Хрустальные Горки 2007". Донецкая команда под руководством Романа Черноброва завоевала "золото" в Горках, оставив за спиной украинскую, российские и белорусские команды.

24 декабря стал всего лишь первым днем Новогоднего марафона ХК "Донбасс". В последующие дни поклонников зимних видов спорта ждут еще больше сюрпризов, представлений, праздничных выступлений и много-много подарков.