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"Донбасс" начинает год с победы
2017 год "Донбасс" начал с победы, продлив свою успешную серию до 14 игр кряду. В рамках 29-го тура Украинской хоккейной лиги дончане на дружковской Ледовой арене "Альтаир" обыграли белоцерковский "Белый Барс".
Примечательно, что, как и во встрече 24 ноября, счет открыли именно гости. Тогда на 33-й минуте единственную шайбу на свой счет записал Назар Ружников, сегодня – на 11-й Кирилл Бондаренко. Правда, сохранить минимальный перевес и уйти на первый перерыв в лидерах подопечным Константина Буценко не удалось. В течение двух минут Игорь Кугут и Евгений Никифоров по разу расписались в воротах Юрия Краснопольского.
Со счетом 2:1 завершилась и вторая 20-минутка. Сначала эк-игрок "Донбасса" Сергей Бабинец восстановил паритет в счете, а затем Благой и Егоров обеспечили хозяевам преимущество в две шайбы.
В аналогичном ключе команды провели и заключительный отрезок. Забросив по шайбе в третьем периоде Роман Благой и Кирилл Бондаренко оформили по дублю. А эффектную точку поставил Никита Буценко.
Украинская хоккейная лига. 29 тур.
"Донбасс" Донецк – "Белый Барс" Белая Церковь – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1).
Шайбы: 0:1 Бондаренко (Ядловский, Ромащенко), 10:37, 1:1 Кугут (Никифоров, Буценко), 16:23-бол, 2:1 Никифоров (Кугут), 18:22, 2:2 Бабинец (Даниленко, Разумов), 23:30, 3:2 Р.Благой (Шафаренко, Нименко), 27:25, 4:2 Егоров (Толстушко, Рамазанов), 38:46, 5:2 Р.Благой (Победоносцев, Шафаренко), 40:30, 5:3 Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 42:53, 6:3 Буценко (Егоров), 58:31.
Теги: Донбасс, хоккей, победа
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