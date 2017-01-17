Донбасс – Кременчук: превью 31-го тура УХЛ

17.01.2017 19:00

В среду 18 января в Дружковке пройдет матч 31-го тура Украинской хоккейной лиги. На Ледовой арене "Альтаир" встретятся чемпион и бронзовый призер чемпионата сезона-2015/16.

Матч начнется в 18:45.

Накануне противостояния

К матчу против принципиального соперник "Донбасс" подходит с завидной победной серией в 14 матчей. Началась она еще 9 ноября с победы над харьковским "Витязем" со счетом 10:0. К слову, с тех пор дончане добыли еще четыре "сухие" победы – по две над "Дженералз" (6:0 и 14:0) и "Кривбассом" (3:0 и 3:0).

В рамках успешной рекордной серии подопечные Анатолия Степанищева обыгрывали и будущего оппонента. 30 ноября на льду "Альтаира" хозяева взяли верх со счетом 4:2.

"Кременчук", в свою очередь, не проигрывает шесть матчей. Уступив дончанам, команда Дмитрия Пидгурского одержала три "сухие" победы над "Белым Барсом" и дважды "Генералами". А к противостоянию в Дружковке подходят после напряженной победы над "Кривбассом" (5:2).

Дончане, в свою очередь, в 2017 году пока провели только один матч – 8 января с разницей в 3 шайбы обыграли идущий теперь на пятом месте "Белый Барс" (6:3).

История противостояния

Завтрашние оппоненты встречались уже 11 раз, пять из них – в сезоне-2016/17. За этот период "Донбасс" 5 раз побеждал в основное время и еще дважды со счетом 3:2 в овертайме. "Кременчук" побеждал четырежды и каждый раз на домашнем "Айсберге".

Самый результативный матч между лидерами Лиги был сыгран еще 2 марта 2016-го. Тогда дончане победили уверенно 7:2.

Бомбардирская гонка

Весьма любопытным матч будет выглядеть и с точки зрения бомбардирского противостояния Евгения Никифорова и Ильи Коренчука. Оба нападающих провели по 29 матчей. В активе форварда дончан – 47 (20+27) очков, кременчужан – 45 (18+27).

Где смотреть?

Матч 31-го тура Украинской хоккейной лиги в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Также следить за ходом матча онлайн можно на странице спортивного портала XSPORT.ua. Протокол игры будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.