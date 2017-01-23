Китайский футбольный клуб предложил Уэйну Руни рекордную зарплату

23.01.2017 13:15

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может продолжить карьеру в китайском чемпионате. Футболист получил предложение от одного из китайских клубов, который готов сделать англичанина самым высокооплачиваемым игроком мира, сообщает 112.ua.

Некий китайский клуб готов платить Руни £1 млн в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Сейчас наиболее высокую зарплату в мире получает аргентинец Карлос Тевес, который в "Шанхае Шенхуа" зарабатывает £615 тыс. в неделю. Зарплата Руни составляет £300 тыс. в неделю.

"Руководство "Манчестер Юнайтед" позволит Руни уйти из клуба этим летом. Он завершит свой 13-й сезон в клубе, проведет более 500 матчей – и получит разрешение самому решать, где продолжить карьеру. У него остался еще год до окончания контракта с МЮ, но ему лучше уйти сейчас, сразу после того, как он стал лучшим бомбардиром в истории МЮ. Он сможет заключить контракт с китайцами на два года и за это время заработать больше, чем за всю карьеру в "Манчестере". Препятствием может оказаться нежелание жены Руни Колин и его сыновей переехать. У них дом в Чешире, Колин очень близка со своей семьей, мальчикам нравится в школе… Но они знают, что футбольная карьера коротка, и будет глупым не постараться заработать за это время как можно больше", - сказал источник в клубе газете Sun.