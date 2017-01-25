Усэйн Болт лишился олимпийского "золота" из-за допинга

25.01.2017 19:15

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт лишился одного чемпионского звания. У легендарного легкоатлета отобрали золотую медаль Олимпиады-2008 в Пекине, завоеванную в эстафете, сообщает Обозреватель.

Причина наказания ямайского спринтера банальна - его партнер по команде Неста Картер был пойман на допинге. В повторной допинг-пробе спортсмена обнаружен запрещенный препарат метилгексанамин, информирует официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме Болта и Картера "золота" также лишились Асафа Пауэлл и Майкл Фрэйте, выступавшие в "четверке" сборной Ямайки.