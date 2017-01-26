Донбасс теряет лидерство в Кременчуге

26.01.2017 22:45

В отсроченном матче 30-го тура Украинской хоккейной лиги на льду "Айсберга" дончане уступили кременчужанам.



Первый период активнее провели хозяева, что вылилось в большее количество бросков по воротам и, как результат, в два безответных гола. Сначала на добивании результативно сыграл Артем Гниденко, а затем с передачи Ильи Коренчука отличился Сергей Кузьмик.



"Донбасс", в свою очередь, в первой 20-минутке в своей зоне не отсиживался и даже наоборот – регулярно наседал на ворота оппонента. Ближе остальных к успеху был Александр Победоносцев, который дважды мощно бросал от синей линии. Но обе попытки капитана дончан успехом не увенчались.



По-настоящему напряженным получился второй период. Темп задали дончане, сократив отставание от "Кременчука" уже на второй минуте. Расторопнее остальных на "пятачке" сыграл Никита Буценко, которому ассистировали Евгений Никифоров и Виталий Лялька. Вскоре дончане получили шанс сравнять счет, играя в меньшинстве. Фантастическую скорость продемонстрировал Никифоров, который из своей зоны пулей проскочил троих оппонентов, однако его броску немного не хватило точности.



В заключительном отрезке во второй раз в матче хозяева увеличили преимущество благодаря усилиям Сергея Кузьмик. Нападающий "Кременчука" точно атаковал ворота с дальней дистанции, забросив шайбу в большинстве. А затем в течение чуть меньше одной минуты счет 5:1 сделали Гниденко и Коваленя.



Точку же в поединке поставил Петранговский, установив окончательный счет. Как результат, "Кременчук" догнал по набранным очкам "Донбасс", однако благодаря лучшему показателю в личных встречах разместился на верхней строчке турнирной таблицы.



Украинская хоккейная лига. 30 тур.



"Кременчук" Кременчуг – "Донбасс" Донецк – 6:1 (2:0, 0:1, 4:0).



Шайбы: 1:0 Гниденко (Гаврик, Кирющенков), 12:46, 2:0 Кузьмик (Коренчук, Слыш), 16:54, 2:1 Буценко (Никифоров, Лялька), 21:14, 3:1 Кузьмик (Гниденко, Башко), 42:47, 4:1 Гниденко, 49:05, 5:1 Коваленя (Гриценко, Петранговский), 49:36, 6:1 Петранговский (Коваленя), 52:47.



Кременчук: Захарченко (Петленко); Коренчук (А) – Кузьмик – Слыш (К), Башко – Андрейкив; Гаврик – Гниденко (А) – Кирющенков, Исаенко – Игнатенко; Петранговский – Гриценко – Коваленя, Романенко – Варивода, Чернышенко – Карпенко – Чорный, Дегтярев – Мельников.



Донбасс: Дьяченко (Царегородцев); Захаров – Шафаренко – Нименко, Победоносцев (К) – Яковлевс; Никифоров – Буценко – Лялька, Кугут (А) – Толстушко; Кочетков – Бондарев (А) – Р.Благой, Петрухно – Вл.Алексюк; Рамазанов – Шаманский – Егоров, Хакимов – Григорьев.

Источник: hcdonbass.com