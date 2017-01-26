Коломойский "сливает" "Днепр"

26.01.2017 11:00

СМИ сообщили, что олигарх Игорь Коломойский больше не будет финансировать днепровский ФК "Днепр", сообщает strana.ua.

"Днепр" будет финансироваться только из собственных заработков, а средств от Коломойского клуб больше не получит.

По данным источника, существует два варианта развития событий. Олигарх кому-то отдаст клуб. Но надежды на это мало из-за долгов перед УЕФА, бывшими и нынешними футболистами и тренерами, а также работниками клуба.

Также вероятно, что команда как-то дотянет до лета, после чего "Днепр" ждет судьба "Металлиста".