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Ради боя Кличко - Джошуа вместимость «Уэмбли» увеличат на 10 000 мест
Учитывая невероятный ажиотаж вокруг запланированного на 29 апреля боя Энтони Джошуа с Владимиром Кличко и значимость предстоящего поединка, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса по трем версиям – IBF, WBA и IBO, мэр Лондона Садик Хан дал добро на увеличение посещаемости стадиона «Уэмбли», где и состоится битва, до 90 000 мест, сообщает фан-клуб братьев Кличко.
Огрганизаторы боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко все-таки убедили мэра Лондона в необходимости увеличить вместимость главного стадиона Великобритании на этот поединок. Число зрительских мест увеличат на 10 тысяч — до 90 000, и это будет самая большая зрительская аудитория в послевоенной истории британского бокса: последний раз 90 000 зрителей собирались на поединок Лена Харви с Джоком Макэвоем в 1939 году.
Теги: билеты, бокс, Кличко, стадион Уэмбли
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