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Серена Уильямс побила рекорд Штеффи Граф

28.01.2017 15:30
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Венус и Серена Уильямс
Венус и Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс, победив со счетом 6:4, 6:4 в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) свою сестру Венус в субботу, 28 января, завоевала 23-й титул в одиночном разряде на турнирах "Большого шлема", сообщает Deutsche Welle.
Тем самым младшая из сестер Уильямс обошла немку Штеффи Граф (Steffi Graf), на счету которой - 22 титула, и установила рекорд Открытой эры тенниса (отсчитывается с 1968 года, когда к участию в крупных соревнованиях были допущены спортсмены-профессионалы. - Ред.).
Для Серены Уильямс нынешний триумф стал седьмым на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, она семь раз побеждала на Уимблдоне, шесть раз - на US Open и трижды выигрывала "Ролан Гаррос".



Теги: рекорд, Большой шлем, Серена Уильямс
 
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