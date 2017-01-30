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"Шахтер" обзавелся новым "домом"

30.01.2017 14:45
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"Шахтер" обзавелся новым "домом"

Футбольный клуб "Шахтер" подписал договор с ОСК "Металлист" о проведении всех домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове, сообщает UA-Футбол.
Соглашение рассчитано до конца 2017 года. Все затраты по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер". При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.
"Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков "Шахтера". Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе "Металлист". Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами", – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.
В Харькове и области появится широкая сеть реализации билетов, а для болельщиков из Донбасса будет действовать скидка 20%. Также планируется возобновить работу "Школьного", "Студенческого" и "Семейного клуба". Кроме того, намечено открытие магазина по продаже клубной атрибутики.



Теги: стадион, договор, ФК "Шахтёр", ФК "Металлист"
 
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