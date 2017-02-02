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Футболист сборной Украины устроил грандиозную драку прямо на поле

02.02.2017 21:57
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Футболист сборной Украины устроил грандиозную драку прямо на поле

Товарищеский матч Лудогорец (Болгария) — Термалика (Польша) не обошёлся без курьёзов: входящий в состав сборной Украины по футболу польский футболист Артём Путивцев оказался в эпицентре скандала, завершившегося массовым побоищем прямо на поле.

Как сообщает replyua.net, во втором тайме товарищеского матча между Путивцевым и одним из футболистов-оппонентов разгорелся нешуточный спор, который закончился рукоприкладством.

Инцидент между польскими и болгарскими футболистами попал на видео. В частности, судя по видеоролику, вступил в словесный спор с футболистом команды Лудогорца, но спустя некоторое время счёл рукоприкладство более эффективным методом ведения спора. Когда остальные игроки увидели, что Путивцев вступил в конфликт с соперником, завязалась массовая драка: футбольные обозреватели пишут, что практически по половине команды каждого из участников оказались втянутыми в конфликт.

Впрочем, конфликт удалось урегулировать, а игра продолжилась. По всей видимости, Путивцев во время конфликта раззадорился — именно он забил победный для своей команды гол в ворота противника: товарищеский матч завершился победой Термалики (1:0).



Теги: Украина, Донбасс, спорт, футбол, драка
 
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