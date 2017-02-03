Последние новости раздела
- Украинские клубы заработали на Евро-2016 более 3,7 миллиона евро11:00
- Футболист сборной Украины устроил грандиозную драку прямо на поле21:57
- "Донбасс" во второй раз в этом сезоне обыграл "Витязь" с "сухим" счетом22:39
- Праздник детского хоккея – «Супер-Контик» Junior Hockey Cup22:49
- "Шахтер" обзавелся новым "домом"14:45
- Канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках. ВИДЕО14:34
- "Динамо" может усилиться защитником из чемпионата Испании18:37
- "Шахтер" в Португалии разгромил чемпиона Швеции "Норчепинга"21:12
- В воскресенье состоится матч "Донбасс" – "Белый Барс"19:56
- Серена Уильямс побила рекорд Штеффи Граф15:30
Украинские клубы заработали на Евро-2016 более 3,7 миллиона евро
03.02.2017 11:00
Украинские клубы получили выплату от УЕФА за участие игроков в финальной стадии Евро-2016, сообщает football.ua.
Официальный сайт организации отрапортовал о том, что киевский и донецкий клубы получили по 1,2 миллиона евро за участие своих игроков на континентальном первенстве во Франции.
Сборники Динамо и Шахтера составляли большую часть заявки Сине-желтых, кроме того, иностранные футболисты клубов выступали за свои национальные команды. По полмиллиона заработали Днепр и Заря. Всего же деньги от УЕФА получили 10 украинских команд.
Теги: Украина, футбол, клуб, Евро-2016, награда
Читайте также:
- Донецк и Макеевка могут остаться без воды - обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция11:41
- В Марьинке из-за обстрелов повреждены дома и нет света11:34
- В сети опубликованы фото разрушений Донецка после ночного обстрела (ФОТО)11:20
- На Авдеевском коксохиме перебили эстакады, остается угроза полной остановки завода 11:11
- Много "Градов" и тентованных грузовиков - ОБСЕ зафиксировала военную технику боевиков10:51
- В районе Светлодарской дуги обстрелян реанимобиль, погибла медик10:42
- Вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" (ФОТО)10:29
- С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе10:18
- Донецк пережил кошмарную ночь - "власти ДНР" сообщили адреса разрушений10:02
- Не было ни "Урагана", ни "Точки У" - в Донецке на «Мотеле» взорвался грузовик, перевозивший взрывоопасные грузы09:49
- Донецк и Макеевка могут остаться без воды - обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция11:41
- В Марьинке из-за обстрелов повреждены дома и нет света11:34
- В сети опубликованы фото разрушений Донецка после ночного обстрела (ФОТО)11:20
- На Авдеевском коксохиме перебили эстакады, остается угроза полной остановки завода 11:11
- Украинские клубы заработали на Евро-2016 более 3,7 миллиона евро11:00
- Много "Градов" и тентованных грузовиков - ОБСЕ зафиксировала военную технику боевиков10:51
- В районе Светлодарской дуги обстрелян реанимобиль, погибла медик10:42
- В США представили первый школьный электробус10:40
- Вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" (ФОТО)10:29
- С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе10:18
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку