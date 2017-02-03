Украинские клубы заработали на Евро-2016 более 3,7 миллиона евро

03.02.2017 11:00

Украинские клубы получили выплату от УЕФА за участие игроков в финальной стадии Евро-2016, сообщает football.ua.

Официальный сайт организации отрапортовал о том, что киевский и донецкий клубы получили по 1,2 миллиона евро за участие своих игроков на континентальном первенстве во Франции.

Сборники Динамо и Шахтера составляли большую часть заявки Сине-желтых, кроме того, иностранные футболисты клубов выступали за свои национальные команды. По полмиллиона заработали Днепр и Заря. Всего же деньги от УЕФА получили 10 украинских команд.