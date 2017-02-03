Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Украинские клубы заработали на Евро-2016 более 3,7 миллиона евро

03.02.2017 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские клубы заработали на Евро-2016 более 3,7 миллиона евро

Украинские клубы получили выплату от УЕФА за участие игроков в финальной стадии Евро-2016, сообщает football.ua.
Официальный сайт организации отрапортовал о том, что киевский и донецкий клубы получили по 1,2 миллиона евро за участие своих игроков на континентальном первенстве во Франции.
Сборники Динамо и Шахтера составляли большую часть заявки Сине-желтых, кроме того, иностранные футболисты клубов выступали за свои национальные команды. По полмиллиона заработали Днепр и Заря. Всего же деньги от УЕФА получили 10 украинских команд.



Теги: Украина, футбол, клуб, Евро-2016, награда
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх