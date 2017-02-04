Элина Свитолина вышла в финал теннисного турнира Taiwan Open

04.02.2017 17:05

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая на данный момент 13-ю строчку в мировом рейтинге, вышла в финал турнира WTA в Тайбэе (Тайвань), передает UNN.

В 1/2 финала Свитолиной противостояла 93 ракетке мира Мэнди Минелле из Люксембурга. Оппонентке харьковчанки не удалось навязать надлежащей борьбы - матч завершился в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Противостояние завершилось за 1 час и 9 минут.

В другой баталии китаянка Шуай Пен разобралась с Луцией Шафаржовой из Чехии - 6:4, 6:2, и станет соперницей Э.Свитолиной в матче за трофей.