«Донбасс» – «Кривбасс»: превью матча 35-го тура УХЛ

05.02.2017 13:39

В воскресенье 5 февраля в Дружковке пройдет центральный матч 35-го тура Украинской хоккейной лиги. В 17:00 на лед "Альтаира" выйдут "Донбасс" и "Кривбасс".

Это будет уже седьмая встреча команд в текущем чемпионате страны и девятая с учетом предсезонных турниров в Кременчуге и Дружковке.

Накануне противостояния

1-го и 2 февраля "Донбасс" и "Кривбасс" соответственно провели выездные матчи. Дончане в Харькове со счетом 13:0 обыграли "Витязь", криворожане – 4:3 в овертайме добыли победу над "Белым Барсом". Причем, команда Александра Куликова дважды проигрывала по ходу встречи. Но сумела одержать волевую победу.

"Витязь" Харьков - "Донбасс" Донецк - 0:13 (0:7, 0:3, 0:3).

"Белый Барс" Белая Церковь - "Кривбасс" Кривой Рог - 3:4 OT (1:1, 0:0, 2:2, 0:1).

На сегодняшний день команды разделяют 26 очков. У "Донбасса" 84, у "Кривбасса" – 58. Также дончане опережают гостей по количеству заброшенных шайб – 178-113 и пропущенным шайбам – 45-77.

Отметим, что матч против "Кривбасса" может стать дебютным в составе "Донбасса" сразу для двух хоккеистов – защитника Александра Сырея и нападающего Дмитрия Голденкова.

История противостояния

В Украинской хоккейной лиге команды провели уже шесть встреч и каждый раз победителем неизменно становились дончане. Дважды подопечные Анатолия Степанищева забросили криворожанам по 4 шайбы, трижды – по 3 и один раз – 2.

При этом три очные встречи команд завершались "сухими" победами (2:0, 3:0, 3:0).

Где смотреть?

Встречу команд из зоны плей-офф смотрите в прямом эфире в 17:00 на телеканале XSPORT.