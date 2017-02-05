Элина Свитолина установила рекорд Украины

05.02.2017 13:00

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира, который проходил в китайском Тайбее, сообщает РБК-Украина.

В финале Свитолиной противостояла китаянка Шуай Пен. Для победы Элине хватило двух сетов, которые она выиграла со счетом 6:3, 6:2.

Это позволило Свитолиной установить историческое достижение: она стала первой в истории Украины теннисисткой, которая выигрывала турниры WTA 5 сезонов подряд (начиная с сезона 2013 года). Ранее рекорд принадлежал Наталье Медведевой, которая выигрывала турниры WTA 4 сезона подряд.