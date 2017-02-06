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ХК "Донбасс" сменил тренера

06.02.2017 12:10
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Анатолий Степанищев
Анатолий Степанищев

Последние неудачи вынудили хоккейный клуб "Донбасс" попрощаться с наставником Анатолием Степанищевым, сообщает Sport.ua.
Исполняющим обязанности главного тренера «Донбасса» назначен спортивный директор Сергей Витер, работающий в системе клуба с 2010 года. Также Сергей Владимирович защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.



Теги: Донбасс, хоккей, тренер, ХК "Донбасс"
 
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